Погода в Украине 16 января: синоптики обещают солнечную и морозную погоду в большинстве областей (КАРТА)

Погода в Украине на 16 января: синоптики обещают солнечную и морозную погоду. Фото: Vtambove.ru

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Racurs.ua

Погода в Украине 16 января будет преимущественно солнечной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 9 градусов мороза на востоке страны и от 2 до 4 градусов ниже нуля в западных областях.

Днем в большинстве областей будет солнечно, лишь на западе страны ожидается мокрый снег с дождем. Ветер западный 7−12 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 16 января будет морозной, но без существенных осадков. Ночью столбики термометра опустятся до 5−7° мороза, днем ​​будет теплее — 1−3° ниже нуля.

Во Львове завтра, 16 января, ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, днем ​​будет 1−3° выше нуля.

В Днепре в среду, 16 января, будет солнечно, без осадков. Ночью столбики термометра будут показывать 7−9 ° мороза, днем —​​ 1−3° ниже нуля.

Солнечной погода будет завтра и в Одессе. Ночью ожидаются небольшие морозы — 5−7°, а днем ​​будет от 1° мороза до 1° тепла.

В Харькове ночью пройдет снег, днем ​​без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 7−9° мороза, днем ожидается до 1−3° ниже нуля.

Геомагнитная обстановка завтра будет неспокойной. Утром 16 января ожидается слабая геомагнитная буря, в течение дня также возможны небольшие возмущения.

Ранее «Ракурс» сообщал, когда в январе 2019 года следует ожидать магнитные бури.