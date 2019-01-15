Погода в Україні 16 січня: синоптики обіцяють сонячну й морозну погоду в більшості областей (КАРТА)

Погода в Україні на 16 січня: синоптики обіцяють сонячну й морозну погоду. Фото: Vtambove.ru

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Погода в Україні 16 січня буде переважно сонячною. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 9 градусів морозу на сході країни і від 2 до 4 градусів нижче нуля у західних областях.

Вдень у більшості областей буде сонячно, лише на заході країни очікується мокрий сніг із дощем. Вітер західний 7−12 м/с, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 16 січня буде морозною, проте без істотних опадів. Вночі стовпчики термометру опустяться до 5−7° морозу, вдень буде тепліше — 1−3° нижче нуля.

У Львові завтра, 16 січня, очікуються опади у вигляді снігу з дощем. Температура повітря вночі 1−3° морози, вдень буде ще тепліше — 1−3° вище нуля.

У Дніпрі в середу, 16 січня, буде сонячно, без істотних опадів. Вночі стовпчики термометру показуватимуть 7−9° морозу, вдень 1−3° нижче нуля.

Сонячною буде погода завтра і в Одесі. Вночі очікуються невеликі морози — 5−7°, а вдень буде від 1° морозу до 1° тепла.

У Харкові вночі пройде сніг, вдень — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 7−9° морозу, вдень очікується 1−3° нижче нуля.

Геомагнітна ситуація завтра буде неспокійною. Вранці 16 січня очікується слабка геомагнітна буря, протягом дня також можливі невеликі збурення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, коли у січні 2019 року слід очікувати магнітних бурь.