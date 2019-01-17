Рада дозволила Міноборони напряму купувати імпортну військову продукцію

Рада підтримала законопроект про прямі закупівлі імпортної військової продукції, фото: bizbrasov.ro

https://racurs.ua/ua/n116920-rada-dozvolyla-minoborony-kupuvaty-importnu-viyskovu-produkciu.html

Racurs.ua

Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект № № 9122, який запроваджує для Міністерства оборони можливість прямої закупівлі імпортної військової продукції.

За цей законопроект проголосували 236 народних обранців, проти були троє, 12 — утрималися, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

В пояснювальній записці ініціатор законопроекту народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник зазначає, що відповідні зміни до законодавства сприятимуть оптимізації закупівлі за імпортом продукції оборонного призначення для власних потреб державних замовників, зокрема дозволять значно прискорити процес закупівлі. Крім того, очікується, що відсутність посередників надасть змогу зекономити кошти.

Законопроект також удосконалює правове регулювання питань, пов’язаних з офсетними (компенсаційними) договорами.

У випадку підписання президентом, цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Кабміну потрібно буде в місячний строк привести нормативно-правові акти у відповідність зі змінами законодавства.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також ухвалила законопроект, який врегульовує процес зміни підлеглості релігійних громад.