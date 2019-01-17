Підозри Гройсмана в хабарництві: суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження

Підозри Гройсмана у хабарництві: суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n116917-pidozry-groysmana-u-habarnyctvi-sud-zobov-yazav-nabu-vidkryty-provadjennya.html

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Національне антикорупційне бюро України за рішенням Солом’янського районного суду Києва буде розслідувати ймовірне отримання хабара прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

До НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження стосовно Гройсмана за ст. 367 (службова недбалість) і ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) КК України звернувся неназваний заявник. Проте бюро відмовилося зреагувати на заяву. Бездіяльність НАБУ заявник оскаржив у суді. Суд став на його бік і зобов’язав бюро відкрити кримінальне провадження стосовно прем'єра, повідомляють «Українські новини».

Окрім того, аналогічна ситуація склалася з заявою щодо відкриття провадження про зловживання владою (ст. 364 КК України) та службове підроблення (ст. 366 КК України) стосовно міністра освіти Лілії Гриневич. Заявник оскаржив відмову НАБУ в Солом’янському райсуді. Рішенням від 28 грудня 2018 року суд зобов’язав бюро відкрити і це кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ через суд зобов’язали розслідувати можливе сприяння мера Києві Віталія Кличка злочинному угрупованню.