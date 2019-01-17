Росія вирішила ігнорувати ПАРЄ в 2019 році й не сплачувати внесків у бюджет Ради Європи

У Росії вирішили не спрямовувати делегацію в ПАРЄ, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n116921-rosiya-ignoruvatyme-parie-u-2019-roci-y-ne-splachuvatyme-vnesky-v-budjet-rady-ievropy.html

Racurs.ua

Депутати російської Держдуми ухвалили рішення про недоцільність направлення заявки на підтвердження повноважень членів делегації РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у 2019 році.

Усі фракції нижньої палати парламенту РФ підтримали рішення про те, що представники Росії не приїдуть у січні на чергову сесію ПАРЄ, повідомили 17 січня на сайті Держдуми Росії.

Причиною рішення депутати назвали «ситуацію, що склалася в ПАРЄ".

Держдума не бачить підстав і для відновлення сплати Росією обов’язкових внесків до бюджету Ради Європи.

Про недоцільність участі Росії в роботі ПАРЄ висловилася й верхня палата — Рада Федерації.

Раніше повідомлялося, що чинний генсек Турбйорн Ягланд наполягав на поверненні Росії до роботи в ПАРЄ до саміту організації у 2019 році. Українська делегація у зв’язку з цим навіть проігнорувала запрошення на щорічний урочистий прийом в генсека Ради Європи.

Усе через те, що у 2018 році Росія спробувала відновити свою участь у ПАРЄ. Бюро цієї організації на прохання Ягланда і РФ створило спеціальну групу, яка через внесення змін до регламенту узгоджувала представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи.