Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Момент взрыва в Лионе, фото: Express

Во французском университете прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

17 янв 2019, 12:43
999

В университете французского города Лион сегодня прогремел мощный взрыв, эпицентр которого располагался в научной библиотеке учебного заведения.

Вероятно, взрыв был спровоцирован пожаром. В результате инцидента незначительные травмы получили три человека, сообщает издание Express.

В частности, на видео, снятом очевидцами, можно увидеть, что взрыву предшествовало появление густого черного дыма над зданием.

Спасатели рекомендуют студентам и преподавателям держаться подальше от здания. Ситуация уже под контролем, но доступ к части помещений университета заблокирован.

Отмечается, что в помещении, где возник пожар, проходили ремонтные работы. Вероятно, взорвались баллоны с газом, которые там хранились.

Напомним, 12 января в центре Парижа прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали два человека. Еще несколько десятков людей пострадали. Причиной инцидента стала утечка газа в помещении местной пекарни, расположенной на первом этаже одной из многоэтажек. Взрывная волна также значительно повредила соседние здания и опрокинула припаркованные автомобили. Кроме того, в радиусе 100 м от места взрыва были разбиты окна.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше