Во французском университете прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Момент взрыва в Лионе, фото: Express

https://racurs.ua/n116924-vo-francuzskom-universitete-progremel-moschnyy-vzryv-est-postradavshie-foto-video.html

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В университете французского города Лион сегодня прогремел мощный взрыв, эпицентр которого располагался в научной библиотеке учебного заведения.

Вероятно, взрыв был спровоцирован пожаром. В результате инцидента незначительные травмы получили три человека, сообщает издание Express.

В частности, на видео, снятом очевидцами, можно увидеть, что взрыву предшествовало появление густого черного дыма над зданием.

Спасатели рекомендуют студентам и преподавателям держаться подальше от здания. Ситуация уже под контролем, но доступ к части помещений университета заблокирован.

Отмечается, что в помещении, где возник пожар, проходили ремонтные работы. Вероятно, взорвались баллоны с газом, которые там хранились.

�� [VILLEURBANNE] Incroyable vidéo du moment de l’explosion sur le campus #Doua, bâtiment Mendes, de l’Université Lyon 1, ce matin vers 9h00. L’incendie est quasiment maîtrisé. Au moins un blessé, plusieurs bâtiments évacués, dont la BU. #explosionpic.twitter.com/xTQhMry1tn — La Plume Libre (@LPLdirect) 17 січня 2019 р.

Напомним, 12 января в центре Парижа прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали два человека. Еще несколько десятков людей пострадали. Причиной инцидента стала утечка газа в помещении местной пекарни, расположенной на первом этаже одной из многоэтажек. Взрывная волна также значительно повредила соседние здания и опрокинула припаркованные автомобили. Кроме того, в радиусе 100 м от места взрыва были разбиты окна.