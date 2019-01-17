Чим бити ворога: «Укроборонпром» назвав п’ять найвдаліших розробок 2018 року (ФОТО)

"Укроборонпром" пообіцяв розпочати серійне виробництво найвдаліших розробок, фото — Фейсбук

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Racurs.ua

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив про найбільш вдалі нові і модернізованих зразки озброєння, які з’явилися на його підприємствах у 2018 році.

Серед декількох десятків розробок офіційний сайт «Укроборонпрому» виділив новітню крилату ракету «Нептун», високоточний 152-мм снаряд «Квітник», реактивну систему «Берест», оптико-прицільну станцію ОПСН-І і контрбатарейний радар 1Л220УК.

Крилата ракета «Нептун»

Це розробка ДККБ «Луч». Під час випробувань «Нептун» вразив надводну ціль на відстані 280 км.

Ракету розробили для проекту «Ракетний щит». «Укроборонпром» готовий розпочати її серійне виробництво.

У перспективі ця крилата ракета може стати головною зброєю мобільного протикорабельного комплексу.

Снаряд «Квітник»

Його розроблено на НВК «Прогрес». Модернізований високоточний 152-мм снаряд не містить імпортних компонентів, хоча раніше 40% деталей і матеріалів для його виробництво привозилися з РФ.

Похибка «Квітника» під час стрільби з відстані 20 км становить лічені сантиметри. Влучність досягається завдяки наведенню за допомогою лазера.

Новинка здатна знищувати найбільш захищені цілі. Вона отримала нову, набагато меншу головку наведення. Вона може використовуватися й для озброєння стандартів НАТО — 155-мм, 122-мм і 120-мм калібру.

Реактивна система «Берест»

Модернізацію 122-мм реактивної системи залпового вогню здійснили на «Шепетівському ремонтному заводі». Нову бойову машину назвали БМ-21 УМ «Берест».

«Берест» здатний замінити БМ-21 «Град». Його відмінність полягає у застосуванні цифрових технологій під час наведення. Бойовий розрахунок отримує точні координати ворога, які надходять із безпілотників.

«Берест» здатний випускати під час залпу до 50 реактивних снарядів («Град» — 40).

Цифровий приціл для високоточного озброєння

Оптико-прицільна станція ОПСН-І розроблена на «Ізюмському приладобудівному заводі». Новинка є комплексом, у якому поєднано оптичні пристрої, тепловізор, лазерний канал управління і далекомір.

ОПСН-І покликана наводити на цілі високоточне озброєння. Невеликі габарити (діаметр — 43 см) дозволяють встановлювати її на вертольотах, дронах, бронетехніці.

Контрбатарейний радар

Станція 1Л220УК розроблена запорізьким НВК «Іскра». Цей радар фіксує на багатокілометровій відстані локацію ворожої зброї (реактивні системи, ракетні комплекси і тактичні ракети).

Станція 1Л220УК призначена для отримання координат, щоб здійснити удар у відповідь, а також веде спостереження за повітряним простором.

«Ракурс» повідомляв, що у 2018 році підприємства «Укроборонпрому» передали Збройним силам та іншим силовим структурам понад 2,5 тис. одиниць високоточного озброєння.