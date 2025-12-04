У Львові з ножем напали та ТЦКшників. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210683-pracivnyka-tck-vbyly-u-lvovi-foto.html

Ракурс

У Львові вбили працівника Територіального центру комплектування.

Увечері 3 грудня у Львові смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. Попередньо відомо, що 30-річний львів’янин, під час перевірки документів на перехресті вул. Єфремова — Японська, завдав ТЦКшнику ножового поранення. Також він застосував газовий балончик та утік. Про це Офіс генпрокурора повідомив у Telegram.

Зазначається, що потерпілого, який був ветераном АТО, госпіталізували із критичним ушкодженням стегнової артерії. Лікарі не змогли врятувати йому життя.

Особу нападника вже встановили, правоохоронці його затримали. А на місці злочину було вилучено ніж.

Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 (умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про арешт підозрюваного.

Нагадаємо, 21 листопада в одному з Територіальних центрів комплектування міста Одеси пролунав вибух. Тоді одна особа загинула, а ще одна дістала поранення.