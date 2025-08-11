Агент рф шпигувала за аеродромами ЗСУ. Фото: Генштаб

Російська агентка шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ в Львівській області.

Ворог через Телеграм-канал завербував 38-річну місцеву безробітну, яка повинна була передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами. Жінка об’їжджала місцевість і намагалась виявити такі летовища. Поблизу одного з таких об'єктів вона встановила приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів. Про це 11 серпня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Затримали зловмисницю тоді, коли вона намагалася встановити нову відеопастку. Контррозвідка завчасно знешкодила шпигунські пристрої й змогла убезпечити військові локації. У фігурантки вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує тюремне ув’язнення строком до восьми років.

Нагадаємо, в роботі на російські спецслужби викрили майора однієї з авіабригад Повітряних сил. Зрадник допомагав окупантам готувати удар по аеродромах базування F-16, Mirage 2000 та Су-24. Він збирав координати розміщення цих літаків, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.