Чем бить врага: «Укроборонпром» назвал пять самых удачных разработок 2018 года (ФОТО)

"Укроборонпром" пообещал начать серийное производство самых удачных разработок, фото — Фейсбук

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Racurs.ua

Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил о наиболее удачных новых и модернизированных образцах вооружения, которые появились на его предприятиях в 2018 году.

Среди нескольких десятков разработок официальный сайт «Укроборонпрома» выделил новую крылатую ракету «Нептун», высокоточный 152-мм снаряд «Цветник», реактивную систему «Берест», оптико-прицельную станцию ​​ОПСН-И и контрбатарейный радар 1Л220УК.

Крылатая ракета «Нептун»

Это разработка ГККБ «Луч». Во время испытаний «Нептун» поразил надводную цель на расстоянии 280 км.

Ракету разработали для проекта «Ракетный щит». «Укроборонпром» готов начать ее серийное производство.

В перспективе эта крылатая ракета может стать главным оружием мобильного противокорабельного комплекса.

Снаряд «Цветник»

Он разработан на НПК «Прогресс». Модернизированный высокоточный 152-мм снаряд не содержит импортных компонентов, хотя 40% деталей и материалов для его производства раньше привозились из РФ.

Погрешность «Цветника» во время стрельбы на расстояние 20 км составляет считанные сантиметры. Меткость достигается благодаря наведению с помощью лазера.

Новинка способна уничтожать наиболее защищенные цели. Она получила новую, гораздо меньшую головку наведения, которая может использоваться и для вооружения стандартов НАТО — 155-мм, 122-мм и 120-мм калибра.

Реактивная система «Берест»

Модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня осуществили на «Шепетовском ремонтном заводе». Новую боевую машину назвали БМ-21 УМ «Берест».

«Берест» способен заменить БМ-21 «Град». Его отличие заключается в применении цифровых технологий во время наведения.

«Берест» способен выпускать во время залпа до 50 реактивных снарядов («Град» — 40).

Цифровой прицел для высокоточного вооружения

Оптико-прицельная станция ОПСН-И разработана на «Изюмском приборостроительном заводе». Новинка является комплексом, в котором объединены оптические устройства, тепловизор, лазерный канал управления и дальномер.

ОПСН-И призвана наводить на цели высокоточное вооружение. Небольшие габариты (диаметр — 43 см) позволяют устанавливать ее на вертолетах, дронах, бронетехнике.

Контрбатарейный радар

Станция 1Л220УК разработана запорожским НПК «Искра». Этот радар фиксирует на многокилометровом расстоянии локацию вражеского вооружения (реактивные системы, ракетные комплексы и тактические ракеты).

Станция 1Л220УК предназначена для получения координат и подготовки ответного удара, а также ведения наблюдения за воздушным пространством.

«Ракурс» сообщал, что в 2018 году предприятия «Укроборонпрома» передали Вооруженным силам и другим силовым структурам более 2,5 тыс. единиц высокоточного вооружения.