Так ходили еще до динозавров: робоскелет продемонстрировал походку древних животных (ВИДЕО)

Так выглядит робоскелет Orobates pabsti, фото: «Популярная механика»

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Созданный группой европейских ученых робоскелет древнего животного Orobates pabsti продемонстрировал, как передвигались по земле древние рептилии.

Orobates pabsti жили в середине Пермского периода около 300 млн лет назад — еще задолго до динозавров, первые из которых появились только в следующем Триасовом периоде 230 млн лет назад, сообщает издание «Популярная механика».

Orobates pabsti принадлежали к вымершему роду диадектидов — семейству довольно больших рептилий, первых наземных растительноядных позвоночных животных.

Для Orobates характерен очень длинный хвост и сравнительно короткие ноги. Весило это животное около 4 кг. В целом этот вид является важным связующим звеном на эволюционном дереве между рептилиями и млекопитающими.

В процессе работы над робоскелетом ученые вначале на основании анализа скелета и других известных данных создали компьютерную симуляцию походки этого вымершего животного. Позже, используя созданную виртуальную модель, исследователи попытались соотнести возможные варианты походки животного с имеющимися отпечатками.

После этого виртуальный скелет Orobates pabsti был воплощен в физическую форму путем создания OroBOT — роботизированного скелета животного.

OroBOT позволил еще немного откорректировать походку Orobates pabsti, после чего оказалось, что эти животные передвигались подобно современным кайманам.

Таким образом OroBOT продемонстрировал, что древние рептилии Пермского периода уже умели ходить на своих лапах, а не ползали, только помогая себе ими, как ящерицы или саламандры.

Напомним, недавно двух жителей Монголии задержали за попытку продать окаменелости динозавра через Фейсбук.