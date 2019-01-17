Присвоение 93 млн грн «Укрзализныци»: трое чиновников задержаны, в деле фигурирует нардеп (ФОТО)

Троих чиновников задержали по подозрению в завладении 93 млн грн «Укрзализныци». Фото: Sputnik Кыргызстан

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Семь человек подозревают в присвоении более 93 млн грн «Укрзализныци», троих подозреваемых уже задержали. В организации коррупционной схемы подозревают одного из депутатов Верховной Рады.

Детективы НАБУ 15 января объявили о подозрении в завладении 93,3 млн «Укрзализныци» семи должностным лицам предприятия-производителя стрелочной продукции и компании-посредника, сообщает сегодня сайт Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, должностные лица и руководители компаний организовали закупку «Укрзализныцей» стрелочной продукции по завышенным ценам в период с декабря 2015 года по март 2017-го. Таким образом «Укрзализныця» понесла убытки на значительную сумму.

В участии в коррупционной схеме подозревают гендиректора предприятия-производителя стрелочной продукции и его заместителя, директора компании-посредника, основателя фиктивной компании, победившей на торгах, и трех сотрудников филиала центра обеспечения производства «Укрзализныци».

В организации указанной схемы детективы НАБУ подозревают народного депутата. Сейчас подготовлен проект представления на снятие с него депутатской неприкосновенности. Другим подозреваемым избирают меру пресечения.