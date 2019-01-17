Привласнення 93 млн грн «Укрзалізниці»: трьох посадовців затримано, у справі фігурує нардеп (ФОТО)

Трьох посадовців затримано за підозрою у заволодінні 93 млн грн «Укрзалізниці». Фото: Sputnik Киргизстан

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Сімох осіб підозрюють у привласненні понад 93 млн грн «Укрзалізниці», трьох підозрюваних вже затримано. В організації корупційної схеми підозрюють одного з депутатів Верховної Ради.

Детективи НАБУ 15 січня оголосили про підозру в заволодінні 93,3 млн грн «Укрзалізниці» сімом посадовцям підприємства-виробника стрілочної продукції та компанії-посередника, повідомляє сьогодні сайт Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, посадовці та керівники компаній організували закупівлю «Укрзалізницею» стрілочної продукції за завищеними цінами у період із грудня 2015 року по березень 2017-го. Таким чином «Укрзалізниця» зазнала збитків на вказану суму.

В участі в корупційній схемі підозрюють гендиректора підприємства-виробника стрілочної продукції та його заступника, директора компанії-посередника, засновника фіктивної компанії, що перемогла на торгах, і трьох співробітників філії центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці».

В організації зазначеної схеми детективи НАБУ підозрюють народного депутата. Наразі підготовлено проект подання на зняття з нього депутатської недоторканності. Іншим підозрюваним обирають запобіжний захід.