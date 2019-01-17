Розпродаж будинків в Італії: історичну будівлю можна купити за 1 євро

Розпродаж будинків в Італії. Фото: Biancoloto

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Racurs.ua

В Італії в місті Самбука-ді-Сицилія місцева влада почала незвичайну акцію. Вона оголосила про розпродаж будинків, ціну призначили символічну — 1 евро.

Мета такої дивної на перший погляд акції — залучення до міста нових жителів. Самбука-ді-Сицилія страждає від того, що жителі залишають місто, чисельність населення катастрофічно зменшується, повідомляє CNN.

На продаж виставили десятки історичних об'єктів. Але на покупців чекає сюрприз — вони зобов’язані будуть відремонтувати куплені будинки за свій рахунок протягом трьох років і витратити на відновлення будівель не менше 15 тис. євро. Також до міської казни вони повинні внести 5 тис. євро, які їм повернуть після закінчення ремонту.

Віце-мер Самбуки Джузеппе Качіоппо заявив, що всі ці будинки, які продають за 1 євро, дійсно належать міській адміністрації. Він назвав Самбуку тихим і спокійним містом, ідеальним місцем для відпочинку.

Відомо, що вже продано 10 будинків. Майже всі запити на купівлю надійшли переважно зі Швейцарії, Франції та Іспанії.

Рік тому, в січні 2018 року таку ж акцію оголосили в місті Оллолаї на острові Сардинія. Тоді продали близько 200 будинків вартістю 1 євро за кожен. Покупцям пообіцяли, що вони будуть жити, як в раю, в оточенні чистих озер, річок і пагорбів.