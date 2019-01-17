Распродажа домов в Италии: историческое здание можно купить за 1 евро

Распродажа домов в Италии: историческое здание можно купить за 1 евроhttps://racurs.ua/n116938-rasprodaja-domov-v-italii-istoricheskoe-zdanie-mojno-kupit-za-1-evro.htmlRacurs.ua
В Италии в городе Самбука-ди-Сицилия местные власти начали необычную акцию. Они объявили о распродаже домов, цену назначили символическую — 1 евро.
Цель такой странной на первый взгляд акции — привлечение в город новых жителей. Самбука-ди-Сицилия страдает от того, что жители покидают город, численность населения катастрофически уменьшается, сообщает CNN.
На продажу выставили десятки исторических объектов. Но покупателей ждет сюрприз — они обязаны будут отремонтировать купленные дома за свой счет в течение трех лет и потратить на восстановление зданий не менее 15 тыс. евро. Также в городскую казну они должны внести 5 тыс. евро, которые им возвратят по окончании ремонта.
Вице-мэр Самбуки Джузеппе Качиоппо заявил, что все эти дома, которые продают за 1 евро, действительно принадлежат городской администрации. Он назвал Самбуку тихим и спокойным городом, идеальным местом отдыха.
Известно, что уже продано 10 домов. Почти все запросы на покупку поступили преимущественно из Швейцарии, Франции и Испании.
Год назад, в январе 2018 года такую же акцию объявили в городе Оллолаи на острове Сардиния. Тогда продали около 200 домов стоимостью 1 евро за каждый. Покупателям пообещали, что они будут жить, как в раю, в окружении чистых озер, рек и холмов.