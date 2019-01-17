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Синоптики прогнозируют осадки 19 января только в западных областях. Фото: Львів — місто натхнення

Погода в Украине 18 января: синоптики прогнозируют осадки только в западных областях (КАРТА)

17 янв 2019, 15:56
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Погода в Украине в пятницу, 18 января, будет теплой, в большинстве областей страны будет солнечно, осадки ожидаются только на западе страны.

Днем температура воздуха составит от 1° тепла в восточных и северных областях страны, до 5−7° тепла на юге, сообщают в Укргидрометцентре.

В Киеве 18 января ожидается солнечная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем столбики термометров покажут 1−3° тепла.

В пятницу во Львове синоптики обещают осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, днем ​​2−4°.

В Днепре завтра, 18 января, будет солнечно, без осадков днем ​​и ночью. Столбики термометров днем ​​покажут 2−4° тепла, а ночью температура воздуха опустится до 3−5° мороза.

В Харькове в пятницу синоптики не прогнозируют осадков. Температура воздуха днем ​​2−4° тепла, ночью будет прохладнее — 4−6° мороза.

В Одессе в пятницу, 18 января, будет тепло. Днем столбики термометров поднимутся до 5−7° тепла. Ночью синоптики прогнозируют небольшие морозы — 1−3° ниже нуля.

Погода в Украине 18 января. Фото: meteo.gov.ua

Геомагнитная обстановка в Киеве будет спокойной. Магнитные бури не предвидятся, в течение дня возможны лишь небольшие волнения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 января. Фото: .gismeteo.ua

Как сообщал «Ракурс», сегодня, 17 января, сохраняется опасность схода лавин в Карпатах.

Источник: Ракурс


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