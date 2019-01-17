Погода в Україні 18 січня: синоптики прогнозують опади лише у західних областях (КАРТА)

Синоптики прогнозують опади 19 січня лише в західних областях. Фото: Львів — місто натхнення

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Погода в Україні у п’ятницю, 18 січня, буде теплою, у більшості областей країни буде сонячно, опади очікуються лише на заході країни.

Вдень температура повітря становитиме від 1° тепла у східних та північних областях країни, до 5−7° тепла на півдні, повідомляють в Укргідрометцентрі.

У Києві 18 січня очікується сонячна погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1−3° тепла.

У п’ятницю у Львові синоптики обіцяють опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0−2° тепла, вдень 2−4°.

У Дніпрі завтра, 18 січня, буде сонячно, без істотних опадів вдень і вночі. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть 2−4° тепла, а вночі температура повітря опуститься до 3−5° морозу.

У Харкові в п’ятницю синоптики не прогнозують опадів. Температура повітря вдень становитиме 2−4° тепла, вночі буде прохолодніше — 4−6° морозу.

В Одесі в п’ятницю, 18 січня, буде тепло. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до 5−7° тепла. Вночі синоптики прогнозують невеликі морози — 1−3° нижче нуля.

Геомагнітний стан у Києві буде спокійним. Магнітних бурь не передбачається, протягом дня можливі лише невеликі збурення.

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні, 17 січня, зберігається небезпека сходження лавин у Карпатах.