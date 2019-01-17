Бойко подав документи до ЦВК без рішення з’їзду партії, яка його підтримує

Бойко не бачить проблеми в тому, що партійний з'їзд підтримає його висунення після подачі документів в ЦВК, фото — platform.org.ua

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Лідер громадського руху «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко 17 січня подав документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

Про початок реєстрації Бойка кандидатом в президенти повідомив офіційний сайт політичної сили.

Після процедури подачі документів Бойко повідомив, що подав документи від суспільного руху, адже наразі з’їзд партії ще не відбувся і вона ще незареєстрована.

Він пообіцяв провести найближчим часом форум «Опозиційної платформи — За життя», який підтримає його висунення.

Опозиційні сили восени 2018 року розділилися. Співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко уклав союз із лідером партії «За життя» Вадим Рабіновичем. Їхній спільний проект — «Опозиційна платформа — За життя» — висунув кандидатом на вибори саме Бойка.

Нагадаємо, що сьогодні приніс документи для реєстрації кандидат від УКРОПУ Олександр Шевченко, а 16 січня в ЦВК побували екс-глава ДФС Насіров і нардеп Богомолець.

Вибори президента України відбудуться 31 березня, реєстрація кандидатів триватиме до 4 лютого, а остаточний список претендентів оприлюднять 9 лютого.