Засновник «Буковелю» приніс у ЦВК документи для участі у виборах президента

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Нардеп Олександр Шевченко у Карпатах, фото — Про Захід
Засновник «Буковелю» приніс у ЦВК документи для участі у виборах президентаhttps://racurs.ua/ua/n116933-zasnovnyk-bukovelu-prynis-u-cvk-dokumenty-dlya-uchasti-u-vyborah-prezydenta.htmlRacurs.ua
Позафракційний народний депутат Олександр Шевченко приніс до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи, необхідні для реєстрації кандидатом в президенти України.
Шевченко змагатиметься у президентських перегонах від партії УКРОП, повідомила 17 січня прес-служба цієї партії.
У грудні 2018 року Шевченко переміг на партійних праймеріз.
Олександр Шевченко — народний депутат Верховної Ради України VII та VIIІ скликань. Востаннє у Раду він прийшов із округу № 83, що в Івано-Франківській області.
До цього Шевченко був директором туристичного комплексу «Буковель» у Карпатах.
Нагадаємо, 16 січня документи в ЦВК принесли колишній глава Державної фіскальной служби Роман Насіров й нардеп Ольга Богомолець.
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