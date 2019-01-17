Засновник «Буковелю» приніс у ЦВК документи для участі у виборах президента

Нардеп Олександр Шевченко у Карпатах, фото — Про Захід

https://racurs.ua/ua/n116933-zasnovnyk-bukovelu-prynis-u-cvk-dokumenty-dlya-uchasti-u-vyborah-prezydenta.html

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Позафракційний народний депутат Олександр Шевченко приніс до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи, необхідні для реєстрації кандидатом в президенти України.

Шевченко змагатиметься у президентських перегонах від партії УКРОП, повідомила 17 січня прес-служба цієї партії.

У грудні 2018 року Шевченко переміг на партійних праймеріз.

Олександр Шевченко — народний депутат Верховної Ради України VII та VIIІ скликань. Востаннє у Раду він прийшов із округу № 83, що в Івано-Франківській області.

До цього Шевченко був директором туристичного комплексу «Буковель» у Карпатах.

Нагадаємо, 16 січня документи в ЦВК принесли колишній глава Державної фіскальной служби Роман Насіров й нардеп Ольга Богомолець.