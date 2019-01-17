Основатель «Буковеля» принес в ЦИК документы для участия в выборах президента

Нардеп Александр Шевченко в Карпатах, фото — "Про захід"

https://racurs.ua/n116933-osnovatel-bukovelya-prines-v-cik-dokumenty-dlya-uchastiya-v-vyborah-prezidenta.html

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Внефракционный народный депутат Александр Шевченко принес в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Шевченко будет соревноваться в президентской гонке от партии УКРОП, сообщила 17 января пресс-служба этой партии.

В декабре 2018 года Шевченко победил на партийных праймериз.

Александр Шевченко — народный депутат Верховной Рады Украины VII и VIIІ созывов. Последний раз в Раду он прошел по округу № 83, что в Ивано-Франковской области.

До этого Шевченко был директором туристического комплекса «Буковель» в Карпатах.

Напомним, 16 января документы в ЦИК принесли бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и нардеп Ольга Богомолец.