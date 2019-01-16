Насиров подал документы для участия в президентских выборах

Роман Насиров, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116895-nasirov-podal-dokumenty-dlya-uchastiya-v-prezidentskih-vyborah.html

Racurs.ua

Бывший председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров сегодня подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для участия в нынешних президентских выборах.

На пост президента Украины он будет баллотироваться как самовыдвиженец. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В 2014 году Насиров стал народным депутатом, пройдя в парламент по спискам «Блока Петра Порошенко». В Верховной Раде он возглавлял налоговый комитет.

В мае 2015 года по результатам открытого конкурса был назначен председателем ГФС. С этой должности Насирова уволил Кабмин 31 января 2018 года из-за наличия у него также британского гражданства. 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности.

Насиров является фигурантом так называемого «дела Онищенко». По мнению следствия, его действия нанесли государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Напомним, сегодня документы для участия в президентских выборах подала в ЦИК еще один народный депутат из «Блока Петра Порошенко» — Ольга Богомолец. Как и Насиров, она является самовыдвиженцем. Богомолец участвовала в предыдущих выборах президента Украины в 2014 году. Тогда она набрала 1,91% голосов избирателей, заняв восьмое место.