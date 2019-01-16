Насіров подав документи для участі в президентських виборах

Роман Насіров, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116895-nasirov-podav-dokumenty-dlya-uchasti-v-prezydentskyh-vyborah.html

Racurs.ua

Колишній голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров сьогодні подав до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для участі в цьогорічних президентських виборах.

На посаду президента України він балотуватиметься як самовисуванець. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У 2014 році Насіров став народним депутатом, пройшовши до парламенту за списками «Блока Петра Порошенка». У Верховній Раді він очолював податковий комітет.

У травні 2015 року за результатами відкритого конкурсу був призначений головою ДФС. З цієї посади Насіров звільнений Кабміном 31 січня 2018 року через наявність у нього також британського громадянства. 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив його на посаді.

Насіров є фігурантом так званої «справи Онищенка». На думку слідства, його дії завдали державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні документи для участі в президентських виборах подала до ЦВК ще один народний депутат із «Блоку Петра Порошенка» — Ольга Богомолець. Як і Насіров, вона є самовисуванцем. Богомолець брала участь у попередніх виборах президента України в 2014 році. Тоді вона набрала 1,91% голосів виборців, посівши восьму сходинку.