Президентские выборы-2019: Ольга Богомолец подала документы в ЦИК

Ольга Богомолец подала документы в ЦИК

https://racurs.ua/n116871-prezidentskie-vybory-2019-olga-bogomolec-podala-dokumenty-v-cik.html

Racurs.ua

Нардеп Ольга Богомолец из фракции «Блок Петра Порошенко» сообщила, что она идет в президенты. Богомолец уже подала в Центральную избирательную комиссию Украины (ЦИК) все необходимые документы, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на выборах 2019 года. Эту информацию подтвердил пресс-центр ЦИК.

Также отмечается, что Богомолец примет участие в выборах как самовыдвиженец.

Ольга Богомолец является врачом-дерматовенерологом. Она правнучка академика и ученого Александра Богомольца, который возглавлял Академию наук Украины в 1930—1946 годах. В 2003—2014 годах она была на должности главного врача «Института дерматокосметологии доктора Богомолец».

Во времена Революции Достоинства она координировала медслужбу Евромайдана. В мае 2014 года она тоже была кандидатом в президенты Украины, но на выборах набрала лишь 1,91% голосов, заняв 8-е место.

На парламентских выборах в октябре 2014 года ее избрали нардепом по списку «Блока Петра Порошенко». С 1 сентября 2014 года Богомолец выбрали внештатным советником президента по гуманитарным вопросам.