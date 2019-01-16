Два грузовика с бойцами ВСУ подорвались на Донбассе. Фото: РБК-Украина

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Два грузовых автомобиля с бойцами Вооруженных сил Украины подорвались близ села Троицкое в Луганской области.

Грузовики с украинскими военными подбили боевики ЛНР. Это подтвердил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, сообщает «Обозреватель».

По его словам, на месте происшествия работает медицинская бригада. Врачи оказывают необходимую помощь украинским военным.

Саранцева заверил, что в результате взрыва никто из бойцов не погиб. Информация о пострадавших и их состоянии уточняется.

Ранее сообщалось, что саперы ВСУ обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные боевиками под водопроводом «Северский Донец — Донбасс» близ линии разграничения. Его подрыв оставил бы без воды многие населенные пункты Донецкой области.