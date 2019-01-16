Самое продолжительное в Украине телешоу празднует 20-летие и закрывается (ФОТО)

«Караоке на Майдане» закрывается. Фото: zabor.zp.ua

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Racurs.ua

Легендарное украинское телешоу празднует свое 20-летие и закрывается. Последний эфир программы «Караоке на Майдане» запланирован на 20 января 2019 года. Это шоу стало самым продолжительным в Украине и побило все рекорды. Несмотря ни на что, оно без перерывов выходило еженедельно в течение 20 лет.

О том, что шоу установило рекорд, сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова и опубликовала фото с вручения официального сертификата. Но рекорд установило не только шоу, но и его ведущий Игорь Кондратюк, потому что он дольше всех и без перерывов работал ведущим одной телепрограммы.

Последние два эфира «Караоке на Майдане» были отсняты в декабре 2018 года. 20 января последний выпуск будет посвящен 20-летию легендарного телешоу.

Решение о его закрытии приняли из-за того, что последние несколько лет его рейтинги были низкими, зрители все же потеряли к нему интерес. Но Кондратюк заявил, что он готов и дальше продолжать съемки шоу. Несмотря на его комментарий, приняли решение о закрытии программы.

Первый эфир «Караоке на Майдане» состоялся 17 января 1999 года на телеканале «Интер». Затем шоу транслировали «1+1» и СТБ.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская группа KAZKA споет вместе с Басковым и Лолитой в российском шоу «Песня года». Позже участники группы это опровергли.