Найтриваліше в Україні телешоу святкує 20-річчя та закривається (ФОТО)

«Караоке на Майдані» закривається. Фото: zabor.zp.ua

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Легендарне українське телешоу святкує своє 20-річчя та закривається. Останній ефір програми «Караоке на Майдані» заплановано на 20 січня 2019 року. Це шоу стало найтривалішим в Україні та побило всі рекорди. Незважаючи ні на що, воно без перерв виходило щонеділі протягом 20 років.

Про те, що шоу встановило рекорд, повідомила в Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова та опублікувала фото з вручення офіційного сертифікату. Але рекорд встановило не лише шоу, а й його ведучий Ігор Кондратюк, бо він найдовше та без перерв працював ведучим однієї телепрограми.

Останні два ефіри «Караоке на Майдані» були відзняті в грудні 2018 року. 20 січня останній випуск буде присвячено 20-річчю легендарного телешоу.

Рішення про його закриття прийняли через те, що останні кілька років його рейтинги були низькими, глядачі все ж таки втратили до нього цікавість. Але Кондратюк заявляв, що він готовий і надалі продовжувати зйомки шоу. Не дивлячись на його коментар, прийняли рішення про закриття програми.

Перший ефір «Караоке на Майдані» відбувся 17 січня 1999 року на телеканалі «Інтер». Потім шоу транслювали «1+1» та СТБ.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що український гурт KAZKA заспіває разом із Басковим і Лолітою в російському шоу «Пісня року». Пізніше учасники гурту це спростували.