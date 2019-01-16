Приватизація-2019: Кабмін затвердив список об'єктів

Приватизація-2019: Кабмін затвердив список об'єктівhttps://racurs.ua/ua/n116892-pryvatyzaciya-2019-kabmin-zatverdyv-spysok-obiektiv.htmlRacurs.ua
Кабінет міністрів сьогодні, 16 січня, затвердив перелік об'єктів, які підпадуть під велику приватизацію, заплановану на 2019 рік. Про це в Facebook написав голова Фонду держмайна Віталій Трубаров і опублікував повний список.
У 2019 році на приватизацію будуть виставлені:
- ВАТ «Тернопільобленерго»,
- ПАТ «Центренерго»,
- ПАТ «Запоріжжяобленерго»,
- акціонерна компанія «Харківобленерго»,
- АТ «Миколаївобленерго»,
- ПАТ «Хмельницькобленерго»,
- Об'єднана гірничо-хімічна компанія,
- вугільна компанія «Краснолиманська»,
- ПАТ «Азовмаш»,
- ДП «Завод „Електроважмаш“»,
- ПАТ «Сумихімпром»,
- Одеський припортовий завод,
- ВАТ «Оріана»,
- ПрАТ «Президент-Готель»,
- ПАТ «Національна акціонерна компанія „Украгролізинг“»,
- фармацевтична компанія «Індар».
Трубаров також повідомив, що для шести підприємств з цього списку Фонд держмайна в 2018 році запропонував інвестиційних радників. До сих пір робота Одеського припортового заводу, вугільної компанії «Краснолиманська», заводу «Електроважмаш», «Індару», Об'єднаної гірничо-хімічної компанії залишаються заблокованими за рішенням суду. Тому інвестиційних радників не затвердили. Саме тому немає можливості почати їх приватизацію.
За його словами, до приватизації вже зараз готують «Президент Готель» з інвестиційним радником «Конкорд Консалтинг». Також готують «Азовмаш», раніше він не отримав заявок від жодного інвестиційного радника. Тому підготовкою займатиметься Фонд державного майна.
«Оріана» і «Украгролізинг» будуть оголошувати нові конкурси на відбір інвестрадника, так як раніше вони отримали тільки по одній заявці, що унеможливило проведення конкурсу.