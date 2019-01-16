Приватизація-2019: Кабмін затвердив список об'єктів

https://racurs.ua/ua/n116892-pryvatyzaciya-2019-kabmin-zatverdyv-spysok-obiektiv.html

Racurs.ua

Кабінет міністрів сьогодні, 16 січня, затвердив перелік об'єктів, які підпадуть під велику приватизацію, заплановану на 2019 рік. Про це в Facebook написав голова Фонду держмайна Віталій Трубаров і опублікував повний список.

У 2019 році на приватизацію будуть виставлені:

ВАТ «Тернопільобленерго»,

ПАТ «Центренерго»,

ПАТ «Запоріжжяобленерго»,

акціонерна компанія «Харківобленерго»,

АТ «Миколаївобленерго»,

ПАТ «Хмельницькобленерго»,

Об'єднана гірничо-хімічна компанія,

вугільна компанія «Краснолиманська»,

ПАТ «Азовмаш»,

ДП «Завод „Електроважмаш“»,

ПАТ «Сумихімпром»,

Одеський припортовий завод,

ВАТ «Оріана»,

ПрАТ «Президент-Готель»,

ПАТ «Національна акціонерна компанія „Украгролізинг“»,

фармацевтична компанія «Індар».

Трубаров також повідомив, що для шести підприємств з цього списку Фонд держмайна в 2018 році запропонував інвестиційних радників. До сих пір робота Одеського припортового заводу, вугільної компанії «Краснолиманська», заводу «Електроважмаш», «Індару», Об'єднаної гірничо-хімічної компанії залишаються заблокованими за рішенням суду. Тому інвестиційних радників не затвердили. Саме тому немає можливості почати їх приватизацію.

За його словами, до приватизації вже зараз готують «Президент Готель» з інвестиційним радником «Конкорд Консалтинг». Також готують «Азовмаш», раніше він не отримав заявок від жодного інвестиційного радника. Тому підготовкою займатиметься Фонд державного майна.

«Оріана» і «Украгролізинг» будуть оголошувати нові конкурси на відбір інвестрадника, так як раніше вони отримали тільки по одній заявці, що унеможливило проведення конкурсу.