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Ракурс
Приватизація-2019: Кабмін затвердив список об'єктів

Приватизація-2019: Кабмін затвердив список об'єктів

16 січ 2019, 17:04
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Кабінет міністрів сьогодні, 16 січня, затвердив перелік об'єктів, які підпадуть під велику приватизацію, заплановану на 2019 рік. Про це в Facebook написав голова Фонду держмайна Віталій Трубаров і опублікував повний список.

У 2019 році на приватизацію будуть виставлені:

  • ВАТ «Тернопільобленерго»,
  • ПАТ «Центренерго»,
  • ПАТ «Запоріжжяобленерго»,
  • акціонерна компанія «Харківобленерго»,
  • АТ «Миколаївобленерго»,
  • ПАТ «Хмельницькобленерго»,
  • Об'єднана гірничо-хімічна компанія,
  • вугільна компанія «Краснолиманська»,
  • ПАТ «Азовмаш»,
  • ДП «Завод „Електроважмаш“»,
  • ПАТ «Сумихімпром»,
  • Одеський припортовий завод,
  • ВАТ «Оріана»,
  • ПрАТ «Президент-Готель»,
  • ПАТ «Національна акціонерна компанія „Украгролізинг“»,
  • фармацевтична компанія «Індар».

Трубаров також повідомив, що для шести підприємств з цього списку Фонд держмайна в 2018 році запропонував інвестиційних радників. До сих пір робота Одеського припортового заводу, вугільної компанії «Краснолиманська», заводу «Електроважмаш», «Індару», Об'єднаної гірничо-хімічної компанії залишаються заблокованими за рішенням суду. Тому інвестиційних радників не затвердили. Саме тому немає можливості почати їх приватизацію.

За його словами, до приватизації вже зараз готують «Президент Готель» з інвестиційним радником «Конкорд Консалтинг». Також готують «Азовмаш», раніше він не отримав заявок від жодного інвестиційного радника. Тому підготовкою займатиметься Фонд державного майна.

«Оріана» і «Украгролізинг» будуть оголошувати нові конкурси на відбір інвестрадника, так як раніше вони отримали тільки по одній заявці, що унеможливило проведення конкурсу.

Джерело: Ракурс


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