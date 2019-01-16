В урядовому кварталі Києва горить історичний будинок: сусідні будівлі евакуйовують (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежа в урядовому кварталі, фото: facebook.com/zagornyakroman

https://racurs.ua/ua/n116891-v-uryadovomu-kvartali-kyieva-goryt-istorychnyy-budynok-susidni-budivli-evakuyovuut-foto-video.html

Racurs.ua

У нежитловій будівлі урядового кварталу Києва, розташованій за адресою Грушевського, 4б, спалахнула пожежа.

Рятувальники, які прибули за викликом, перекривати вулицю Грушевського наразі не планують, проте здійснюється евакуація людей із сусідніх будівель, повідомляють УНН.

Ця будівля розташована біля готелю «Дніпро», вона є пам’ятником архітектури. У 2016 році довкола будинку на Грушевського, 4б виник конфлікт між забудовниками та активістами, які побоювалися за майбутнє 150-річного будинку.

За інформацією прес-служби ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 15.21. Горить дах відселеного триповерхового будинку, є загроза перекидання вогню на розташовану поряд п’ятиповерхівку.

Зазначається, що вогонь дуже швидко поширюється, зокрема завдяки дерев’яним перекриттям будинку, площа пожежі вже сягнула 400 кв. м. Боротьбу з вогнем ускладнює щільна забудова, яка заважає під’їздові необхідної кількості техніки.

Нагадаємо, 14 січня спалахнула пожежа в одній з будівель на території Києво-Печерської лаври. На момент займання будинок перебував на реконструкції, людей в середині приміщення не було. Вогонь значно пошкодив будівлю, зокрема призвів до часткового обвалення дерев’яного перекриття між другим поверхом та дахом.