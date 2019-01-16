В правительственном квартале Киева горит историческое здание: соседние дома эвакуируют (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар в правительственном квартале, фото: facebook.com/zagornyakroman

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Racurs.ua

В нежилом здании правительственного квартала Киева, расположенном по адресу Грушевского, 4б, вспыхнул пожар.

Прибывшие по вызову пожарные перекрывать улицу Грушевского пока не планируют, однако осуществляется эвакуация людей из соседних зданий, сообщают УНН.

Это здание расположено возле гостиницы «Днепр», оно является памятником архитектуры. В 2016 году вокруг дома на Грушевского, 4б возник конфликт между застройщиками и активистами, которые опасались за будущее 150-летнего здания.

По информации пресс-службы ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 15.21. Горит крыша отселенного трехэтажного дома, есть угроза опрокидывания огня на расположенную рядом пятиэтажку.

Отмечается, что огонь очень быстро распространялся, в частности благодаря деревянным перекрытиям дома. По состоянию на 16.46 пожар был локализован на площади 700 кв. м. Борьбу с огнем затрудняет плотная застройка, которая мешает подъезду необходимого количества техники.

Напомним, 14 января вспыхнул пожар в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры. На момент возгорания здание находилось на реконструкции, людей внутри помещения не было. Огонь значительно повредил дом, в частности привел к частичному обрушению деревянного перекрытия между вторым этажом и крышей.