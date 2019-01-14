На территории Киево-Печерской лавры ликвидировали пожар (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар на улице Лаврской в Киеве, фото: ГСЧС

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Racurs.ua

Сегодня в одном из помещений на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар.

Инцидент произошел на втором этаже расположенного отдельно двухэтажного здания, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар начался в одной из комнат, после чего распространилась на крышу помещения.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 16.17, в 19.11 он был локализован на площади 400 кв. м, в 20.06 — ликвидирован.

Тушение осуществлялось извне из-за угрозы обвала деревянного перекрытия между первым и вторым этажом. Также произошло частичное разрушение перекрытия между вторым этажом и крышей дома на площади около 50 кв. м.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, в помещении на момент возникновения пожара людей не было. Причины возгорания устанавливаются.

Здание, в котором возник пожар, расположено по адресу ул. Лаврская, 23. В ГСЧС отмечают, что оно находится на реконструкции и может быть памятником архитектуры.

По другой информации — это помещение недействующей лаборатории инфекционной клиники, которая граничит с лаврой.

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве вспыхнул пожар в лицее № 300, расположенном в Дарницком районе города — загорелся мусор в подсобном помещении слесаря.