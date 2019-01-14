На території Києво-Печерської лаври ліквідували пожежу (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежа на вулиці Лаврській у Києві, фото: ДСНС

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Racurs.ua

Сьогодні в одному з приміщень на території Києво-Печерської лаври спалахнула пожежа.

Інцидент стався на другому поверсі розташованої окремо двоповерхової будівлі, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа розпочалася в одній з кімнат, після чого поширилася на дах приміщення.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла о 16.17, о 19.11 її було локалізовано на площі 400 кв. м, о 20.06 — ліквідовано.

Гасіння здіснювалося ззовні через загрозу обвалу дерев’яного перекриття між першим та другим поверхом. Також сталося часткове руйнування перекриття між другим поверхом та дахом будинку на площі близько 50 кв. м.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає, у приміщенні на момент виникнення пожежі людей не було. Причини займання встановлюються.

Будівля, в якій спалахнула пожежа, розташована за адресою вул. Лаврська, 23. У ДСНС відзначають, що вона перебуває на реконструкції і може бути пам’ятником архітектури.

За іншою інформацією — це приміщення недіючої лабораторії інфекційної клініки, яка межує з лаврою.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в Києві спалахнула пожежа в ліцеї № 300, розташованому у Дарницькому районі міста — загорілося сміття в підсобному приміщенні слюсаря.