Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Приватизация-2019: Кабмин утвердил список объектов

Приватизация-2019: Кабмин утвердил список объектов

16 янв 2019, 17:04
999

Кабинет министров сегодня, 16 января, утвердил перечень объектов, которые будут подлежать большой приватизации, запланированной на 2019 год. Об этом в Facebook написал глава Фонда госимущества Виталий Трубаров и опубликовал полный список.

В 2019 году на приватизацию будут выставлены:

  • ОАО «Тернопольоблэнерго»,
  • ПАО «Центрэнерго»,
  • ПАО «Запорожьеоблэнерго»,
  • акционерная компания «Харьковоблэнерго»,
  • АО «Николаевоблэнерго»,
  • ПАО «Хмельницкоблэнерго»,
  • Объединенная горно-химическая компания,
  • угольная компания «Краснолиманская»,
  • ПАО «Азовмаш»,
  • ГП «Завод „Электротяжмаш“»,
  • ПАО «Сумыхимпром»,
  • «Одесский припортовый завод»,
  • ОАО «Ориана»,
  • ПрАО «Президент-Отель»,
  • ПАО «Национальная акционерная компания „Украгролизинг“»,
  • фармацевтическая компания «Индар».

Трубаров также сообщил, что для шести предприятий из этого списка Фонд госимущества в 2018 году предложил инвестиционных советников. До сих пор работа Одесского припортового завода, угольной компании «Краснолиманская», завода «Электротяжмаш», «Индара» и Объединенной горно-химической компании остается заблокированной по решению суда. Поэтому инвестиционных советников не утвердили и нет возможности начать их приватизацию.

По его словам, к приватизации уже сейчас готовят «Президент Отель» с инвестиционным советником «Конкорд Консалтинг». Также готовят «Азовмаш» (ранее он не получил заявок ни от одного инвестиционного советника). Подготовкой к продаже будет заниматься Фонд госимущества.

Компании «Ориана» и «Украгролизинг» будут объявлять новые конкурсы по отбору инвестиционного советника, поскольку ранее они получили только по одной заявке, что сделало невозможным проведение конкурса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше