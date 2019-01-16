Приватизация-2019: Кабмин утвердил список объектов

Приватизация-2019: Кабмин утвердил список объектовhttps://racurs.ua/n116892-privatizaciya-2019-kabmin-utverdil-spisok-obektov.htmlRacurs.ua
Кабинет министров сегодня, 16 января, утвердил перечень объектов, которые будут подлежать большой приватизации, запланированной на 2019 год. Об этом в Facebook написал глава Фонда госимущества Виталий Трубаров и опубликовал полный список.
В 2019 году на приватизацию будут выставлены:
- ОАО «Тернопольоблэнерго»,
- ПАО «Центрэнерго»,
- ПАО «Запорожьеоблэнерго»,
- акционерная компания «Харьковоблэнерго»,
- АО «Николаевоблэнерго»,
- ПАО «Хмельницкоблэнерго»,
- Объединенная горно-химическая компания,
- угольная компания «Краснолиманская»,
- ПАО «Азовмаш»,
- ГП «Завод „Электротяжмаш“»,
- ПАО «Сумыхимпром»,
- «Одесский припортовый завод»,
- ОАО «Ориана»,
- ПрАО «Президент-Отель»,
- ПАО «Национальная акционерная компания „Украгролизинг“»,
- фармацевтическая компания «Индар».
Трубаров также сообщил, что для шести предприятий из этого списка Фонд госимущества в 2018 году предложил инвестиционных советников. До сих пор работа Одесского припортового завода, угольной компании «Краснолиманская», завода «Электротяжмаш», «Индара» и Объединенной горно-химической компании остается заблокированной по решению суда. Поэтому инвестиционных советников не утвердили и нет возможности начать их приватизацию.
По его словам, к приватизации уже сейчас готовят «Президент Отель» с инвестиционным советником «Конкорд Консалтинг». Также готовят «Азовмаш» (ранее он не получил заявок ни от одного инвестиционного советника). Подготовкой к продаже будет заниматься Фонд госимущества.
Компании «Ориана» и «Украгролизинг» будут объявлять новые конкурсы по отбору инвестиционного советника, поскольку ранее они получили только по одной заявке, что сделало невозможным проведение конкурса.