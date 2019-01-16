Приватизация-2019: Кабмин утвердил список объектов

https://racurs.ua/n116892-privatizaciya-2019-kabmin-utverdil-spisok-obektov.html

Racurs.ua

Кабинет министров сегодня, 16 января, утвердил перечень объектов, которые будут подлежать большой приватизации, запланированной на 2019 год. Об этом в Facebook написал глава Фонда госимущества Виталий Трубаров и опубликовал полный список.

В 2019 году на приватизацию будут выставлены:

ОАО «Тернопольоблэнерго»,

ПАО «Центрэнерго»,

ПАО «Запорожьеоблэнерго»,

акционерная компания «Харьковоблэнерго»,

АО «Николаевоблэнерго»,

ПАО «Хмельницкоблэнерго»,

Объединенная горно-химическая компания,

угольная компания «Краснолиманская»,

ПАО «Азовмаш»,

ГП «Завод „Электротяжмаш“»,

ПАО «Сумыхимпром»,

«Одесский припортовый завод»,

ОАО «Ориана»,

ПрАО «Президент-Отель»,

ПАО «Национальная акционерная компания „Украгролизинг“»,

фармацевтическая компания «Индар».

Трубаров также сообщил, что для шести предприятий из этого списка Фонд госимущества в 2018 году предложил инвестиционных советников. До сих пор работа Одесского припортового завода, угольной компании «Краснолиманская», завода «Электротяжмаш», «Индара» и Объединенной горно-химической компании остается заблокированной по решению суда. Поэтому инвестиционных советников не утвердили и нет возможности начать их приватизацию.

По его словам, к приватизации уже сейчас готовят «Президент Отель» с инвестиционным советником «Конкорд Консалтинг». Также готовят «Азовмаш» (ранее он не получил заявок ни от одного инвестиционного советника). Подготовкой к продаже будет заниматься Фонд госимущества.

Компании «Ориана» и «Украгролизинг» будут объявлять новые конкурсы по отбору инвестиционного советника, поскольку ранее они получили только по одной заявке, что сделало невозможным проведение конкурса.