Дві вантажівки з бійцями ЗСУ підірвалися на Донбасі. Фото: РБК-Україна

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Два вантажні автомобілі з бійцями Збройних сил України підірвалися поблизу села Троїцьке в Луганській області.

Вантажівки з українськими військовими підбили бойовики ЛНР. Це підтвердив начальник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев, повідомляє «Обозреватель»

За його словами, на місці події працює медична бригада. Лікарі надають необхідну допомогу українським військовим.

Саранцев запевнив, що внаслідок вибуху жоден боєць не загинув. Інформація про потерпілих та їхній стан уточнюється.

Раніше повідомлялось, що сапери ЗСУ виявили і знешкодили саморобні вибухові пристрої, закладені бойовиками під водогоном «Сіверський Донець — Донбас» поблизу лінії розмежування. Його підрив залишив би без води багато населених пунктів Донецької області.