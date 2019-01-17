Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Самый длинный напечатанный на 3D-принтере пешеходный мост установили в Китае. Фото: Популярная механика

В Китае установили самый длинный в мире пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере (ФОТО)

17 янв 2019, 14:51
999

Самый длинный в мире напечатанный на 3D-принтере пешеходный мост установили в шанхайском парке.

Для его изготовления строительная компания Shanghai Construction Group построила специальный 3D-принтер, который мог бы напечатать такой длинный мост, сообщает 3Ders.org.

Процесс печати самого длинного пешеходного моста продолжался 35 дней. Компания создавала мост ASA методом послойной наплавки.

Так в центральном парке района Taopu Smart City в Шанхае появился пешеходный мост длиной 15,3 м. Высота напечатанного моста составляет 1,2 м, а ширина — 3,8 м. Кроме того, он считается и самым тяжелым мостом, который был напечатан на 3D-принтере. Его вес составляет более 5 т.

Процесс печати самого длинного пешеходного моста продолжался 35 дней. Фото: 3ders.org

Напомним, в октябре 2018 года в Китае был открыт самый длинный в мире морской мост.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше