В Китае установили самый длинный в мире пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере (ФОТО)

Самый длинный напечатанный на 3D-принтере пешеходный мост установили в Китае. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n116929-samyy-dlinnyy-v-mire-napechatannyy-na-3d-printere-peshehodnyy-most-ustanovili-v-kitae-foto.html

Racurs.ua

Самый длинный в мире напечатанный на 3D-принтере пешеходный мост установили в шанхайском парке.

Для его изготовления строительная компания Shanghai Construction Group построила специальный 3D-принтер, который мог бы напечатать такой длинный мост, сообщает 3Ders.org.

Процесс печати самого длинного пешеходного моста продолжался 35 дней. Компания создавала мост ASA методом послойной наплавки.

Так в центральном парке района Taopu Smart City в Шанхае появился пешеходный мост длиной 15,3 м. Высота напечатанного моста составляет 1,2 м, а ширина — 3,8 м. Кроме того, он считается и самым тяжелым мостом, который был напечатан на 3D-принтере. Его вес составляет более 5 т.

Напомним, в октябре 2018 года в Китае был открыт самый длинный в мире морской мост.