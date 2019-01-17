У Китаї встановили найдовший у світі пішохідний міст, надрукований на 3D-принтері (ФОТО)

Найдовший надрукований на 3D-принтері пішохідний міст встановили у Китаї. Фото: Популярная механика

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Найдовший у світі надрукований на 3D-принтері пішохідний міст установили у шанхайському парку.

Для його виготовлення будівельна компанія Shanghai Construction Group збудувала спеціальний 3D-принтер, який міг би надрукувати такий міст, повідомляє 3Ders.org.

Процес друку найдовшого пішохідного моста тривав 35 днів. Компанія створювала міст ASA методом пошарового наплавлення.

Так у центральному парку району Taopu Smart City в Шанхаї з’явився пішохідний міст завдовжки 15,3 м. Висота надрукованого мосту складає 1,2 м, а ширина — 3,8 м. Крім того, він вважається і найважчим мостом, який було надруковано на 3D-принтері. Його вага становить понад 5 т.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року в Китаї було відкрито найдовший у світі морський міст.