Мораторій на продаж землі: Рада розблокувала підписання відповідного закону

Тепер мораторій на продаж землі може бути продовжений ще на рік, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116931-moratoriy-na-prodaj-zemli-rada-rozblokuvala-pidpysannya-vidpovidnogo-zakonu.html

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Верховна Рада сьогодні розблокувала підписання законопроекту № 9355−5, який передбачає продовження мораторію на продаж землі. Цей законопроект народні обранці підтримали під час засідання парламенту 20 грудня 2018 року. Однак невдовзі депутати Віктор Пинзеник та Олексій Мушак зареєстрували дві постанови про скасування результатів голосування. Зокрема Пинзеник наголошував на випадках кнопкодавства.

Сьогодні парламент розглянув ці постанови. Вони набрали лише 81 та 65 голосів депутатів за необхідних 226, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Тепер законопроект про продовження мораторію можуть підписати голова Верховної Ради Андрій Парубій та президент України Петро Порошенко. Він набере чинності наступного дня після публікації. Мораторій діятиме до 2020 року.

Парубій сьогодні також висловив сподівання, що в цьому році парламент нарешті ухвалить законопроект про ринок землі, який розробляє робоча група з народних депутатів, науковців та фахівців ринку, створена на базі аграрного комітету парламенту. Таким чином, цьогорічне продовження мораторію може стати останнім.

Нагадаємо, у травні минулого року світовий банк прогнозував, що після скасування мораторію ціни на землю в Україні зростуть втричі.