Мораторий на продажу земли: Рада разблокировала подписания соответствующего закона

Мораторий на продажу земли: Рада разблокировала подписания соответствующего законаhttps://racurs.ua/n116931-moratoriy-na-prodaju-zemli-rada-razblokirovala-podpisaniya-sootvetstvuuschego-zakona.htmlRacurs.ua
Верховная Рада сегодня разблокировала подписания законопроекта № 9355−5, который предусматривает продление моратория на продажу земли. Этот законопроект народные избранники поддержали во время заседания парламента 20 декабря 2018 года. Однако вскоре депутаты Виктор Пинзеник и Алексей Мушак зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования. В частности Пинзеник обращал внимание на случаи кнопкодавства.
Сегодня парламент рассмотрел эти постановления. Они набрали только 81 и 65 голосов депутатов при необходимых 226, сообщает агентство «РБК-Украина».
Теперь законопроект о продлении моратория могут подписать глава Верховной Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко. Он вступит в силу на следующий день после публикации. Мораторий будет действовать до 2020 года.
Парубий сегодня также выразил надежду, что в этом году парламент наконец примет законопроект о рынке земли, который разрабатывает рабочая группа из народных депутатов, ученых и специалистов рынка, созданная на базе аграрного комитета парламента. Таким образом, нынешнее продление моратория может стать последним.
Напомним, в мае прошлого года Всемирный банк прогнозировал, что после отмены моратория цены на землю в Украине вырастут втрое.