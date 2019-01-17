Парубий назвал Новинского «нечистью» во время принятия церковного закона (ВИДЕО)

Новинский и Парубий, фото - Информатор

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Во время утреннего заседания Рады 17 января произошел словесный конфликт между председателем Верховной Рады Андрей Парубий и лидером фракции «Оппозиционный блок» Вадимом Новинским.

Парламент как раз рассматривал законопроект, определяющий порядок перехода приходов из одной церкви в другую и спикер руководил процессом голосования.

Новинский, который в Раде часто лоббировал интересы Украинской православной церкви Московского патриархата, подошел к трибуне и попросил снять законопроект с рассмотрения, а также объявить перерыв в заседании.

После нескольких просьб Новинского Парубий назвал его «нечистью» и попросил отойти от трибуны.

«Отойди от меня. Нечисть! Отойди!», — сказал спикер.

Новинский отошел и депутаты вернулись к рассмотрению закона, а также нашли 229 голосов за его принятие.

Закон определил процедуру проведения собрания общины, на котором принимается решение о переходе. Он возможен в случае, если «за» проголосовали две трети прихожан.

Закон также установил мораторий на отчуждение имущества церковной общины до момента юридического завершения изменения подчинения.

Другое важное решение, связанное с урегулированием религиозной ситуации в Украине, парламент принял в конце 2018 года. Тогда Рада внесла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории страны-агрессора.