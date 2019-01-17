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Проверить нормы поправки обратился в Конституционный суд президент Польши Дуда, фото — "Информатор"

Суд в Польше обнародовал решение относительно антиукраинских норм закона об Институте национальной памяти

17 янв 2019, 14:16
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Конституционный суд Польши признал неконституционной поправку в законе об Институте национальной памяти относительно «преступлений украинских националистов».

О соответствующем решении суда сообщает 17 января Onet.pl.

Проверить нормы этой поправки почти год назад, в феврале 2018 года, обратился в Конституционный суд президент Польши Анджей Дуда.

В документе использовались такие термины как «украинские националисты» и «Восточная Малопольша» (территория современной Западной Украины, которая до 1939 года принадлежала Речи Посполитой).

Изменения в законе об Институте национальной памяти разрешали этой организации инициировать уголовные производства против лиц, отрицавших «преступления украинских националистов в 1925—1950 годах, украинских военных формирований, сотрудничавших с III Рейхом во время Второй мировой войны».

В соответствии со ст. 55 закона нарушителя этой нормы могли наказать штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Президент Украины в 2018 году призвал Польшу изменить нормы закона об Институте национальной памяти, касающиеся украинской истории.


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