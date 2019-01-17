Суд в Польше обнародовал решение относительно антиукраинских норм закона об Институте национальной памяти

Проверить нормы поправки обратился в Конституционный суд президент Польши Дуда, фото — "Информатор"

https://racurs.ua/n116928-sud-v-polshe-obnarodoval-reshenie-otnositelno-antiukrainskih-norm-zakona-ob-institute-nacionalnoy.html

Racurs.ua

Конституционный суд Польши признал неконституционной поправку в законе об Институте национальной памяти относительно «преступлений украинских националистов».

О соответствующем решении суда сообщает 17 января Onet.pl.

Проверить нормы этой поправки почти год назад, в феврале 2018 года, обратился в Конституционный суд президент Польши Анджей Дуда.

В документе использовались такие термины как «украинские националисты» и «Восточная Малопольша» (территория современной Западной Украины, которая до 1939 года принадлежала Речи Посполитой).

Изменения в законе об Институте национальной памяти разрешали этой организации инициировать уголовные производства против лиц, отрицавших «преступления украинских националистов в 1925—1950 годах, украинских военных формирований, сотрудничавших с III Рейхом во время Второй мировой войны».

В соответствии со ст. 55 закона нарушителя этой нормы могли наказать штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Президент Украины в 2018 году призвал Польшу изменить нормы закона об Институте национальной памяти, касающиеся украинской истории.