Суд в Польше обнародовал решение относительно антиукраинских норм закона об Институте национальной памяти

Суд в Польше обнародовал решение относительно антиукраинских норм закона об Институте национальной памятиhttps://racurs.ua/n116928-sud-v-polshe-obnarodoval-reshenie-otnositelno-antiukrainskih-norm-zakona-ob-institute-nacionalnoy.htmlRacurs.ua
Конституционный суд Польши признал неконституционной поправку в законе об Институте национальной памяти относительно «преступлений украинских националистов».
О соответствующем решении суда сообщает 17 января Onet.pl.
Проверить нормы этой поправки почти год назад, в феврале 2018 года, обратился в Конституционный суд президент Польши Анджей Дуда.
В документе использовались такие термины как «украинские националисты» и «Восточная Малопольша» (территория современной Западной Украины, которая до 1939 года принадлежала Речи Посполитой).
Изменения в законе об Институте национальной памяти разрешали этой организации инициировать уголовные производства против лиц, отрицавших «преступления украинских националистов в 1925—1950 годах, украинских военных формирований, сотрудничавших с III Рейхом во время Второй мировой войны».
В соответствии со ст. 55 закона нарушителя этой нормы могли наказать штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Президент Украины в 2018 году призвал Польшу изменить нормы закона об Институте национальной памяти, касающиеся украинской истории.