Суд у Польщі оприлюднив рішення щодо антиукраїнських норм закону про Інститут національної пам’яті

Перевірити норми поправки звернувся до Конституційного суду президент Польщі Дуда, фото — "Інформатор"

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Racurs.ua

Конституційний суд Польщі визнав неконституційною поправку до закону про Інститут національної пам’яті щодо «злочинів українських націоналістів».

Про відповідне рішення суду повідомляє 17 січня Onet.pl.

Перевірити норми цієї поправки майже рік тому, у лютому 2018 року, звернувся до Конституційного суду президент Польщі Анджей Дуда.

В документі використовувалися такі терміни як «українські націоналісти» і «Східна Малопольща» (територія сучасної Західної України, яка до 1939 року належала Речі Посполитій).

Зміни у законі про Інститут національної пам’яті дозволяли цій організації ініціювати кримінальні провадження проти осіб, які заперечували «злочини українських націоналістів у 1925−1950 роках, українських військових формувань, які співпрацювали із ІIІ Рейхом під час Другої світової війни».

Відповідно до ст. 55 закону порушника цієї норми могли покарати штрафом або позбавленням волі терміном до трьох років.

Президент України у 2018 році закликав Польщу змінити норми закону про Інститут національної пам’яті, які стосуються історії України.