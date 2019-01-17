Вибори президента: «Опора» сповістила поліцію про порушення в агітматеріалах Садового (ФОТО)

Агітаційний білборд Андрія Садового, фото: «Опора»

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Закарпатське відділення громадянської мережі «Опора» звернулося до правоохоронців у зв’язку із виявленими порушеннями в агітації кандидата в президенти, лідера «Самопомочі» Андрія Садового.

Як виявилося, низка агітматеріалів Садового не містить необхідних вихідних даних, як цього вимагає закон «Про вибори президента України», повідомляє прес-служба «Опори».

Так білборди, на яких немає необхідної інформації про те, хто здійснював друк та є відповідальною особою, та про обсяг тиражу виявили в Тячівському районі та Ужгороді.

Крім того, у Хусті спостерігачі «Опори» зафіксували роздачу агітаційних листівок за Садового, на яких також не вказані вихідні дані.

В «Опорі» зазначають, що кілька днів тому звернулися до прес-служби «Самопомочі» за коментарями з цього питання, проте відповіді ще не отримали.

Садовий не єдиний кандидат, в агітматеріалах якого відсутні необхідні відомості. Зокрема, аналогічні порушення знайшли на білборді Анатолія Гриценка, встановленому в Луцьку.

Нагадаємо, 8 січня Центрвиборчком зареєстрував Садового кандидатом у президенти.