Facebook видалив понад 360 російських спільнот через фейки про Україну, Грузію та країни Балтії (ФОТО)

Facebook видалив понад 360 російських спільнот через фейки. Фото: РІА "Новости"

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Racurs.ua

Компанія Facebook (Фейсбук) видалила понад 360 російських спільнот і акаунтів, що поширювали недостовірну інформацію про події в Україні, Грузії, Молдові та країнах Балтії. Ці сторінки скоординовано брали участь у поширені таких даних у соцмережах Facebook та Instagram.

Спільноти й акаунти проводили декілька операцій, одна з них стосувалась країн пострадянського простору, інша ж була створена спеціально для України, повідомили сьогодні у Facebook.

Тактика проведення цих операцій була схожою: створені акаунти і спільноти намагалися ввести в оману користувачів про своє походження та мету діяльності. Зазвичай у цих групах поширювалися місцеві новини, а також тексти щодо протестів, НАТО та інших питань, які широко обговорюються в суспільстві.

У компанії Facebook виявили схожість діяльності цих акаунтів і спільнот із поведінкою в мережі російської «фабрики тролів».

Відомо, що видалені акаунти та спільноти витратили на свою рекламу близько 135 тис. євро.