Facebook видалив понад 360 російських спільнот через фейки про Україну, Грузію та країни Балтії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116926-facebook-vydalyv-ponad-360-rosiyskyh-grup-scho-poshyruvaly-feyky-pro-ukrayinu-gruziu-ta-krayiny.htmlRacurs.ua
Компанія Facebook (Фейсбук) видалила понад 360 російських спільнот і акаунтів, що поширювали недостовірну інформацію про події в Україні, Грузії, Молдові та країнах Балтії. Ці сторінки скоординовано брали участь у поширені таких даних у соцмережах Facebook та Instagram.
Спільноти й акаунти проводили декілька операцій, одна з них стосувалась країн пострадянського простору, інша ж була створена спеціально для України, повідомили сьогодні у Facebook.
Тактика проведення цих операцій була схожою: створені акаунти і спільноти намагалися ввести в оману користувачів про своє походження та мету діяльності. Зазвичай у цих групах поширювалися місцеві новини, а також тексти щодо протестів, НАТО та інших питань, які широко обговорюються в суспільстві.
У компанії Facebook виявили схожість діяльності цих акаунтів і спільнот із поведінкою в мережі російської «фабрики тролів».
Відомо, що видалені акаунти та спільноти витратили на свою рекламу близько 135 тис. євро.