Facebook удалил более 360 российских групп за фейки об Украине, Грузии и странах Балтии (ФОТО)

Facebook удалил более 360 российских групп за фейки. Фото: РИА "Новости"

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Racurs.ua

Компания Facebook (Фейсбук) удалила более 360 российских групп и аккаунтов, распространявших недостоверную информацию о событиях в Украине, Грузии, Молдове и странах Балтии. Эти группы и аккаунты скоординированно принимали участие в распространении таких данных в соцсетях Facebook и Instagram.

Группы и аккаунты проводили несколько операций, одна из них касалась стран постсоветского пространства, другая же была создана специально для Украины, сообщили сегодня в Facebook.

Тактика в проведении операций была похожей: созданные аккаунты и группы пытались ввести в заблуждение пользователей о своем происхождении и целях деятельности. Обычно в этих группах распространялись местные новости, а также тексты о протестах, НАТО и других вопросах, которые широко обсуждаются в обществе.

В компании Facebook обнаружили сходство деятельности этих аккаунтов и групп с поведением в сети российской «фабрики троллей».

Известно, что удаленные аккаунты и группы потратили на свою рекламу около 135 тыс. евро.