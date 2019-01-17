СБУ обыскивает Волыньсовет, подозревая в махинациях коммунальное предприятие по добыче янтаря (ВИДЕО)

Во время обысков в Волыньсовете, фото — "Первый"

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В помещении коммунального предприятия «Волыньприродресурс», учредителем которого является Волынский областной совет, утром 17 января начался обыск. Предприятие расположено в здании Волыньсовета в Луцке.

Следственные действия проводят сотрудники СБУ из Киева. Старший следователь следственного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павел Чурсин детальной информации о визите в помещение облсовета не сообщил, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Кроме того, обыск утром провели и в загородном доме депутата Волынского областного совета и руководителя КП «Волыньприродресурс» Василия Столяра. Чиновника дома в это время не было и следователей встретила его жена с ребенком, сообщили «Волынские новости».

Вечером 16 января управляющий делами исполнительного аппарата Волыньсовета Дмитрий Дубняк в соцсетях заявил, что располагает информацией об указании президента Петра Порошенко провести обыски на коммунальных предприятиях, учредителями которых является областной совет.

Дубняк сказал, что причиной силовых действий является конфликт между областной администрацией и областным советом по поводу изменений в бюджете области на 2019 год, которые депутаты утвердили в конце 2018 года. Относительно решения близкого к партии УКРОП депутатского большинства перераспределить бюджет Волынская областная администрация в начале этого года подала судебный иск.

Следователь Павел Чурсин заявил журналистам, что ему неизвестно об указании президента обыскать Волыньсовет.

КП «Волыньприродресурс» взяло в долг у киевского предприятия «Изумруд» 62 млн грн, чтобы получить разрешение для добычи янтаря и торфа на Волыни. «Изумруд» связывают с группой «Приват», сообщает «Волынь 24».

В феврале 2017 года прокуратура уже проводила обыски на «Волыньприродресурсе», подозревая, что предприятие получило разрешение на добычу янтаря незаконно.

В 2018 году Верховный суд подтвердил законность решений судов, которые запрещают этому коммунальному предприятию добывать янтарь на участке в Маневицком районе Волынской области.