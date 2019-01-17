СБУ обшукує Волиньраду, підозрюючи в махінаціях комунальне підприємство з видобування бурштину (ВІДЕО)

Під час обшуків у Волиньраді, фото — "Перший"

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У приміщенні комунального підприємства «Волиньприродресурс», засновником якого є Волинська обласна рада, уранці 17 січня розпочався обшук. Підприємство розташоване в будинку Волиньради у Луцьку.

Слідчі дії проводять співробітники СБУ з Києва. Старший слідчий слідчого управління СБУ у місті Києві та Київській області Павло Чурсін детальної інформації про візит у приміщення облради не повідомив, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Крім того, обшук вранці провели й у приміському будинку депутата Волинської обласної ради та керівника КП «Волиньприродресурс» Василя Столяра. Посадовця вдома у цей час не було й слідчих зустріла його дружина з дитиною, повідомили «Волинські новини».

Увечері 16 січня керуючий справами виконавчого апарату Волиньради Дмитро Дубняк у соцмережах заявив, що має інформацію про вказівки президента Петра Порошенка провести обшуки на комунальних підприємствах, засновниками яких є обласна рада.

Дубняк сказав, що причиною силових дій є конфлікт між обласною адміністрацією та обласною радою з приводу змін у бюджеті області на 2019 рік, які депутати затвердили в кінці 2018 року. З приводу рішення депутатської більшості, прихильної до партії УКРОП, перерозподілити бюджет Волинська обласна адміністрація на початку цього року подала судовий позов.

Слідчий Павло Чурсін заявив журналістам, що йому невідомо про вказівки президента обшукати Волиньраду.

КП «Волиньприродресурс» взяло у борг у київського підприємства «Ізумруд» 62 млн грн, щоб отримати дозволи для видобутку бурштину й торфу на Волині. «Ізумруд» пов’язують з групою «Приват», повідомляє «Волинь 24».

У лютому 2017 року прокуратура вже проводила обшуки на «Волиньприродресурсі», адже підозрювала, що воно отримало дозволи на видобуток бурштину незаконно.

У 2018 році Верховний суд підтвердив законність рішень судів, які забороняють цьому комунальному підприємству видобувати бурштин на ділянці у Маневицького району Волинської області.