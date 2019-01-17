Інкасатори на смерть збили пішохода на Київщині. Фото: Podrobnosti.ua

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Racurs.ua

Інкасатори на смерть збили пішохода у Київській області. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася напередодні на дорозі Бориспіль — Київ.

Водій інкасаторського автомобіля наїхав на пішохода, який перебігав дорогу в непризначеному для цього місці, повідомляє сьогодні поліція Київщини на своїй сторінці у Facebook.

Наїзд стався на неосвітленій ділянці дороги, інкасаторським автомобілем VD C3/C3 FT керував 27-річний чоловік. Після ДТП автомобіль було вилучено й переміщено на майданчик тимчасового утримання.

Пішохід помер на місці пригоди від отриманих травм. Наразі поліцейські встановлюють його особу. Загиблого описують як чоловіка 30−40 років.

Раніше повідомлялось, що в Полтаві інкасаторська машина зіштовхнулася з поліцейською, внаслідок чого обидві перекинулися.