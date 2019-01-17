Инкассаторы насмерть сбили пешехода на Киевщине. Фото: Podrobnosti.ua

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Racurs.ua

Инкассаторы насмерть сбили пешехода в Киевской области. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло накануне на дороге Борисполь — Киев.

Вчера, 16 января, водитель инкассаторского автомобиля совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в непредназначенном для этого месте, сообщает сегодня полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Наезд произошел на неосвещенном участке дороги, инкассаторским автомобилем VD C3/C3 FT управлял 27-летний мужчина. После ДТП автомобиль был изъят и перемещен на площадку временного содержания.

Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. На данный момент полицейские устанавливают его личность. Погибшего описывают как мужчину 30−40 лет.

Ранее сообщалось, что в Полтаве инкассаторская машина столкнулась с полицейской, в результате чего обе перевернулись.