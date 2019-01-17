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Ракурс
Агитационный билборд Андрея Садового, фото: «Опора»

Выборы президента: «Опора» сообщила полиции о нарушениях в агитматериалах Садового (ФОТО)

17 янв 2019, 13:55
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Закарпатское отделение гражданской сети «Опора» обратилось в полицию в связи с выявленными нарушениями в агитации кандидата в президенты, лидера «Самопомощи» Андрея Садового.

Как оказалось, ряд агитматериалов Садового не содержит необходимых исходных данных, как того требует закон «О выборах президента Украины», сообщает пресс-служба «Опоры».

Так билборды, на которых нет необходимой информации о том, кто осуществлял печать и является ответственным лицом, и об объеме тиража обнаружили в Тячевском районе и Ужгороде.

Фото: «Опора»

Кроме того, в Хусте наблюдатели «Опоры» зафиксировали раздачу агитационных листовок за Садового, на которых также не указаны выходные данные.

Фото: «Опора»

В «Опоре» отмечают, что несколько дней назад обратились в прес-службу «Самопомощи» за комментариями по этому вопросу, однако ответа еще не получили.

Садовый не единственный кандидат, в агитматериалах которого отсутствуют необходимые сведения. В частности, аналогичные нарушения нашли на билборде Анатолия Гриценко, установленном в Луцке.

Фото: «Опора»

Напомним, 8 января Центризбирком зарегистрировал Садового кандидатом в президенты.


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