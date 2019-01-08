ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты (ВИДЕО)

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: newsone.ua

https://racurs.ua/n116587-cik-zaregistrirovala-chetyreh-kandidatov-v-prezidenty-video.html

Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты.

Ими стали лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин, лидер партии «Общественно-политическое движение «Справедливость» Валентин Наливайченко, самовыдвиженец Виталий Скоцик и лидер «Самопомощи» Андрей Садовый. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает гражданская сеть «Опора».

Отмечается, что из всех кандидатов на заседании ЦИК присутствовал только Скоцик, который сразу получил удостоверение кандидата.

За регистрацию Каплина проголосовали 11 членов ЦИК, один воздержался. Остальных кандидатов поддержали все 12 присутствующих членов Центризбиркома.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, сегодня, непосредственно накануне заседания Центризбиркома, еще двое кандидатов в президенты сдали документы. Но решение вопроса об их регистрации будет рассматриваться уже на следующих заседаниях ЦИК.

Напомним, 4 января ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты — беспартийного Игоря Шевченко, который в 2014—2015 годах возглавлял Министерство экологии Украины. Также тогда было отказано в регистрации правозащитнику Владимиру Ратушу, который не внес необходимой суммы залога и допустил ошибки в анкете.