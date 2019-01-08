Отравление в Солсбери: военные демонтируют крышу дома Скрипаля

В доме Сергея Скрипаля в Солсбери заменят крышу, фото: The Telegraph

https://racurs.ua/n116585-otravlenie-v-solsberi-voennye-demontiruut-kryshu-doma-skripalya.html

Racurs.ua

В британском городе Солсбери военные начали демонтировать крышу дома бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который в начале марта 2018 года стал жертвой отравления.

Представители местных властей утверждают, что соответствующие работы займут четыре месяца, сообщает BBC.

Чтобы не подвергать здоровье жителей города дополнительной опасности, вокруг здания сначала установят строительные леса и построят защитный купол. После этого группа военных разберет и демонтирует крышу дома и расположенного рядом гаража, а строительный мусор вывезет.

Позже подрядчики построят новую крышу для дома и гаража.

Все эти работы проведут с целью тщательной очистки территории, на которой было совершено химическую атаку, от возможных остатков опасных веществ.

Отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Считается, что нападавшие распылили опасное химическое вещество «Новичок» на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери.

В совершении этого преступления британские правоохранители подозревают двух сотрудников российской разведки — Александра Петрова и Руслана Боширова (вероятно, настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которые в то время находились в Солсбери с якобы туристической целью.

Напомним, СМИ сообщали, что Скрипаль мог помогать спецслужбам Испании бороться с российской мафией.